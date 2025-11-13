Green Card başvurusu başladı mı? Green Card başvurusu ne zaman (Kasım 2025)? Green Card başvuru ekranı ABD hayali kuranlar tarafından merak ediliyor. Yeni bir yaşama kapı açmak isteyenler sürekli güncel gelişmeleri de takip ediyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

HAYIR. ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Green Card başvurusu başlamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ​​ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN (KASIM 2025)?

Diversity Visa (DV) Program, yaygın olarak “Green Card çekilişi” olarak adlandırılan başvuru süreciyle ilgili 2025 Kasım ayına ilişkin resmi bir tarih henüz açıklanmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 programı için başvuru döneminin “yakında duyurulacağı” açıklamasını yaptı ve henüz kesin başlangıç tarihini yayımlamadı.

Uygulamalı geçmiş takvime bakıldığında, önceki yıllarda başvurular genellikle Ekim başı ile Kasım başı arasında açılıyor. DV-2026 için kayıt dönemi 2 Ekim 2024-7 Kasım 2024 aralığında gerçekleşmişti.

Bu doğrultuda, DV-2027 başvurularının da Ekim 2025 başı ya da ortalarından başlayarak Kasım 2025’e kadar açık olması bekleniyor.