Greenpeace'ten çağrı: Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü olmasın! 5 ülkeden 370 bin ton atık geldi

Greenpeace Türkiye'nin verilerine göre, Türkiye her yıl yaklaşık 456 bin ton plastik atığı Avrupa ülkelerinden ithal ediyor. Bu durum, çevre kirliliği ve sağlık risklerinin yanı sıra ülke ekonomisine de olumsuz etkiler yaratıyor. Türkiye'nin adeta bir plastik atık merkezi haline gelme tehlikesine dikkat çeken CHP milletvekilleri, konuyu Meclis gündemine taşıyarak hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

"Çöp transferi artık dursun" mesajı

Greenpeace Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide Avrupalı aktivistler kendi ülkelerinden Türkiye'ye ihraç edilen çöp miktarını paylaşıp, "Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olmasın. Avrupa'dan Türkiye'ye çöp transferi artık dursun" mesajını verdi. Avrupalı aktivistlerin paylaştığı veriler Türkiye'de çöp ihracı, bu atıkların geri dönüşümü, doğa ve insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğu gündeme gelmiş, muhalefet partileri bu konuyu sık sık meclise taşımıştı. Avrupalı iklim aktivistlerinin 2023 yılında paylaştığı videoya göre Türkiye, Almanya'dan 87 bin, Hollanda'dan 27 bin, İtalya'dan 41 bin 580, Belçika'dan 74 bin ve İngiltere'den 141 bin plastik çöp ithal etti.

Çin plastik atık ithalatını yasakladı

Ocak 2018'de Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla birlikte, Türkiye bu atıkların başlıca adresi haline geldi. 2023 yılında yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarı 456 bin 507 ton olarak belirlendi. Bu rakam, günlük 125 çöp kamyonu dolusu plastik atığa denk geliyor ve çevre üzerindeki olumsuz etkileriyle endişe yaratıyor.

CHP soru önergesi vermişti

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Avrupa Birliği üyelerinden çıkan yaklaşık 33 milyon tonluk atığın 14.7 milyon tonunun Türkiye’ye gönderildiğini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yanıtlanması için soru önergesi vermişti.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer de plastik çöp ithalatı konusunu TBMM gündemine taşımış Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi sunmuştu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Türkiye ne kadar atık malzeme ve çöp almıştır? Bu atık ve çöplerin ağırlıkları ve malzemesi nedir? Alınan ülkeler hangileridir?" diye sormuş önergesini sunmuştu.