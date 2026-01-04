Grok'un tepki çeken komutlarına erişim engeli getirildi

  1. Ekonomim
Sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok’a gönderilen ‘bikini giydir’ komutları erişime engellendi.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in (Twitter) yapay zeka asistanı Grok, verilen komutlar üzerine, çocuklar dahil, herkesin kıyafetini çıkardığı görseller oluşturmaya başladı.

Platformda kadınlardan çocuklara, siyasetçilerden ünlü isimlere kadar birçok kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulmuş çıplak görüntüleri paylaşıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Grok’a gönderilen ve siyasi figürleri hedef alan "bikini giydir” komutlarının erişime engellendiğini duyurdu.

X, söz konusu paylaşımları Türkiye’den görünmez kıldı.