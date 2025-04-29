Grup Yorum üyesi 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda DHKP/C terör örgütü içerisinde 17, MLKP terör örgütünde 3 ve TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında, 2'inin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

DHKP/C'nin alt yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan başka bir çalışmada da terör örgütünün alt yapılanmalarından Grup Yorum içerisinde faaliyet yürüten 3 zanlıya yönelik gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.