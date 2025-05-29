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Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli getirildi!

Grup Yorum'un 454 videosunun ve şarkısının yer aldığı YouTube kanalına erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
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Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli getirildi!
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Grup Yorum’un YouTube kanalına erişim engeli getirildi. 2006-2024 yılları arasında platformda 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyonun üzerinde izlenme alan en az 454 Grup Yorum videosunun, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği bildirildi.

“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında sosyal medya platformu YouTube üzerinde 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

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