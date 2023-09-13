GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Bakan Bak, İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.
Başvurular Ağustos ayının sonunda tamamlanmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verecek.
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