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GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Bak, İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

Başvurular Ağustos ayının sonunda tamamlanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verecek.

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