  3. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması: İletişim paketi tanımlandı
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklaması: İletişim paketi tanımlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim paketi tanımladı.

GSM operatörleri deprem bölgesinde ücretsiz dakika, internet ve SSM tanımladıklarını duyurdu.

Turkcell'in yaptığı deprem açıklamasında "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom paylaşımında "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır." duyurusu yaptı.

Vodafone ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır." açıklamasını yaptı. 

 

