Gül Çiftci Binici'den 'yargı paketi' eleştirisi: Temel sorun sistemdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, TBMM'de görüşülen ve kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada kanun teklifindeki birçok düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık içerdiğini, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne ve yargıya güvenin her geçen gün geriye gittiğini söyleyen Binici, şu ifadeleri kullandı:

“Aylardan bu yana yargı paketinin reklamını yapan iktidar, ‘reform’ dediği düzenlemeleri torba kanun mantığıyla Meclis’e sundu. İktidarın yargıya verdiği önemi bir kez daha görmüş olduk. Torba yasa mantığı, yargı sistemini sıradanlaştırmanın bir aracı haline gelmiştir. Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuşmadığı ve milletvekilli olarak TBMM’de yer almadığı, yargıda darbe girişiminin yaşandığı, yüksek yargının iktidar bileşenlerinin güç alanına döndüğü yerde yargıda reformdan bahsedemezsiniz. Getirilen teklifin 8. maddesinde Anayasa’ya aykırılık bulunuyor. İktidarın Anayasa’yı ve AYM’yi yok sayma girişimindeki süreklilik yargı paketindeki düzenlemelerle de apaçık ortada.

"Yargı bileşenleri de inanmıyor"

Hükümetlerin Hukuka Bağlılık Endeksi’nde ülkemiz, 142 ülke arasında 137’nci sırada, Temel Haklar Endeksi’nde 142 ülke arasında 133’üncü sırada, 2023 İnsani Özgürlük Endeksi’nde ise 165 ülke arasında 128’inci sırada yer alıyoruz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünde Haiti, Belarus, Angola, Kolombiya’nın arkasındayız. 20 yıldır ülkeyi yöneten irade böyle bir tablo yaratmışken yargı paketlerinin çözüm üreteceğine sadece muhalefet değil, yargı bileşenleri de inanmamaktadır. Siyasi iktidar gerçek anlamda yargının bağımsızlığı konusundaki olumsuz tavrını, zihniyetini değiştirmediği müddetçe 8 değil, 80 yargı paketi çıkarsa da sorun çözülmeyecektir. Buradaki temel sorun sistemdir, yargının siyasallaşması ve kişisel ya da siyasi çıkar uğruna yasalara ve Anayasa’ya uyulmamasıdır.”