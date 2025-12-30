Gülben Ergen, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi savcılığa verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden duyurdu.

Ergen, BBP’nin lideri Destici’nin, Adıyaman’da bir anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Mustafa Destici’nin konuyla ilgili sözlerinde, Ergen’i hedef alarak, “Bunlar bizden değil. Aslında daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada” ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

Ergen: Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı?

"Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım" diyen şarkıcı, şöyle devam etti:

"Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi?

Sen Ahmet Minguzzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı?

Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın? Seni savcılık makamına şikayet ettim.

" Seni dava da edeceğim"

Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de, toplum faydası ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden de özür dileyeceksin."