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Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde

Şarkıcı Gülben Ergen, Sıla bebeğin vefatına dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdan dolayı ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Haber Merkezi
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Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp nedeniyle hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşıma gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için Çağlayan’a geldi.

İfade verdi

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.

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