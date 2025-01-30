Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp nedeniyle hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşıma gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için Çağlayan’a geldi.

İfade verdi

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.