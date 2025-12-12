Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili “İnsan suretinde yaratıklar Sıla’ya nasıl kıydınız. Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapan Gülben Ergen, Kayseri Yahyalı’da hakkında açılan davada hâkim karşısına çıktı.

Ergen duruşmaya talimat ile İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre Ergen savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Söylediğiniz kötü kelimeyi tabii ki söylemedim. O ifadeler bana ait değil Sosyal medyada Rojin’den Mattia Ahmet’e Narin’den Sıla’ya çocukların hakkını savunuyorum. Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin kurucusu ve yöneticisiyim. Sadece Sıla bebekle ilgili değil çocuklar konusunda hassas olan, tepki gösteren bir aktivistim. Narin’in mahkemesinde bulunmuş, Mattia Ahmet’in davası konusunda adalet bakanından randevu istemiş, Mattia Ahmet’in annesiyle Bakırköy’de adalet nöbeti tutmuş birisiyim. Şahsı tanımam, iki yaşındaki Sıla bebeğin öldürülmesiyle ilgili bir paylaşım olduğu için yeniden paylaşım. Mahkemenizi böyle bir dosya ile meşgul ettiğim için üzgünüm.”

Savcı istedi, hâkim beraat verdi

Esas hakkındaki mütalaasını veren savcılık, Ergen’in hakaret suçlamasından beraatini istedi. Mütalaaya karşı sözü sorulan Ergen, savcılığa teşekkür etti.

Hükmünü açıklayan hâkim, Ergen’in “hakaret” suçundan beraatine karar verdi.