Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hira’nın vefatı sonrası sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Ergen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor ve sanatçı yarın adliyeye giderek ifade verecek.

Ne olmuştu?

3 Mart tarihinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Fatmanur Çelik’in çocuk yaştayken Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğradığı, ardından faille evlendirildiği ve kızı Hifa’nın da benzer şekilde yıllarca istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Şüpheli Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler sürerken, konuya dair açıklamalarda bulunan isimlerden biri de sanatçı Gülben Ergen olmuştu.

Soruşturma başlatılmıştı

Gülben Ergen, söz konusu ölümlere ilişkin yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hakkında dava açıldığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.