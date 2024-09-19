Gülben Ergen'den Bakan Tunç'a Narin çağrısı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin sorular hala yanıtlanmadı. 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada cinayetin faili ve nedeni gizemini koruyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gece yarısı sosyal medya hesabında, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulduğunu duyuran bir mesaj yayınladı. Şarkıcı Gülben Ergen, Yılmaz Tunç'un bu paylaşımının altına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanım Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz ve bir ay geçmesine rağmen sabırla bizlere yapacağınız açıklamayı bekliyoruz. Soruşturmanın selameti için olan yayın yasağı, gizlilik dönemi gibi hassas zaman dilimlerinin geçtiğini düşünüyoruz.”