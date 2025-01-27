Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikayeti: Savcılığa çağırıldı
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Sanatçı Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet aldığını açıkladı. Ergen, savcılığa çağrıldığını da söyledi.
Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı: "Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikâyeti: İfadeye çağrıldıSıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"