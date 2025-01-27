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Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikayeti: Savcılığa çağırıldı

Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Haber Merkezi
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Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikayeti: Savcılığa çağırıldı
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Sanatçı Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet aldığını açıkladı. Ergen, savcılığa çağrıldığını da söyledi.

Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı: "Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Gülben Ergen'e "Sıla bebek" şikâyeti: İfadeye çağrıldıSıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"

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