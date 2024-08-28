Gülbin Tosun NOW TV ile yollarını ayırdı mı? Açıklama yapıldı

Sosyal medyada son iki gündür NOW TV spikeri Gülbin Tosun ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kanal yönetimi tarafından zorunlu izne gönderilen ünlü sunucunun işten çıkarılıp çıkarılmayacağı ise kamuoyunun merak ettiği bir konu haline geldi.

NOW TV'den 'kovuldu' iddialarına cevap geldi

X hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'Bir bardak suya muhtaç olun' paylaşımı yapan Gülbin Tosun'un bu nedenle görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilmişti. Bu iddialara NOW TV yönetiminden açıklama geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, NOW TV yönetimiyle yaptığı konuşmayı YouTube kanalında anlattı.

Altaylı'nın açıklamasına göre, Gülbin Tosun'un zorunlu izne çıkarılma nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgisi yok.

Altaylı, kanal yönetimi tarafından "Mansur Bey ne bizi aradı ne bizimle konuştu. Bu konuyla ilgili Mansur Bey hiç devreye girmedi. Gülbin'in önümüzdeki hafta çıkacağı izni 2 gün öne çekmesinin nedeni Mansur Yavaş değil." denildiğini paylaştı.

Zorunlu izne çıkarılma nedeni

Altaylı, Gülbin Tosun'un Mansur Yavaş ile ilgili attığı tweet'te bir kullanıcıya verdiği cevabın NOW TV yöneticilerinin tepkisini çektiğini ise şu sözlerle paylaştı:

"Kanal yönetimi, 'Mansur Yavaş'a söylediği sözlerden değil, tweet'te altta yapılan yorumlarda bir kadın takipçinin kendisine yönelttiği eleştiriye verdiği cevaptaki nezaketsizlikten dolayı böyle bir karar aldık' dediler."

Altaylı, kanal yönetiminin Gülbin Tosun’un siyasi görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduğunu söylediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde X hesabından Mansur Yavaş'a yüklenmiş ve "Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!! @mansuryavas06" paylaşımını yapmıştı.

Tosun, bu açıklamanın ardından 25 Ağustos'ta "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" ifadelerini alıntılamıştı.