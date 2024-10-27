Güldem Atabay: Yatırımcıyı "kurtlar sofrası" bekliyor

Güldem Atabay, faizden para kazamayan küçük yatırımcıların halka arzlarla borsaya ısındığını hatırlatarak finansal piyasalar üzerindeki yasakların peyderpey kaldırılmaya çalışıldığını belirtti.

"Tehlikeli bir dönem"

Borsadaki durumu "hazin" diye nitelendiren Atabay, açığa satış yasağının kaldırılması ya da düzenlenmesine dair olasılığın, "Olması gereken bir adım. Zaten yasak olması çok doğal bir şey değildi. Fakat bundan sonra tek yön aşağı satış gibi değil ama çok daha zorlu bir piyasa olacak. Eğer bu gün kazandım, ben borsalarda işlem yapmayı, yatırım yapmayı biliyorum diye düşünen çok küçük bir yatırımcıysanız bu açığa satışlarla varlığınızı yoğunuzu kaybedersiniz burada. Öyle bir tehlikeli de dönem oluyor. Profesyonel fon yöneticilerine bırakılması gerektiği bir döneme giriyoruz. Yani daha bir kurtlar sofrası, daha bir işini bilen yeri haline geliyor" diyerek yorumladı.

Güldem Ataay'ın Süheyla Yılmaz'a değerlendirmelerinin tamamını buradan izleyebilirsiniz...