Gülhane'de gözaltına alınan 6 öğrenci serbest bırakıldı

Türkiye İşçi Partili öğrencilerin yaptığı çağrıyla, dün Gülhane Parkı’nda bir araya gelen 47 öğrenci gözaltına alınmıştı.

41 öğrenci gece saatlerinde serbest bırakılırken bugün adliyeye sevk edilen 6 öğrencinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından serbest bırakılan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm genç kardeşlerimiz aldık"

Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız.

Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!"

Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız.



Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan… pic.twitter.com/auYC3hpyPx — Erkan BAŞ (@erkbas) April 11, 2025

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