Gülistan Doku cinayetinde son iddia: Cesedi valiliğe getirip plan yaptılar

ABD'ye firar eden Umut Altaş, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası New York'ta yakalanarak gözaltına alınmış, iade işlemlerine başlanmıştı.

Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olması nedeni ile kilit isim olarak değerlendirilen Umut Altaş'ın New York'ta yakalanmasının ardından itirafta bulunduğu iddia edildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın artardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı firari Umut Altaş ifadesinde Gülistan Doku cinayetini çözecek ifadeler kullandı.

'Gülistan Doku'nun cesedi valiliğe götürüldü'

Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü Umut Altaş'ın ifadesinde "Gülistan Doku'nun cansız bedeni koruma Şükrü Eroğlu tarafından gri renkli araçla olay yerinde alındıktan sonra valiliğe (valilik mi konut mu çok net değil ama valilik binası olduğu değerlendiriliyor) götürüldü." dediği öne sürüldü.

İddiaya göre Altaş ifadesinde " Vali Sonel ve Şükrü Eroğlu cansız bedenin başına geldiler, birlikte plan yaptılar. Biz orada saatlerce kaldık. Vali beni bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için 4-5 saat boyunca tehdit etti." dedi.