Gülistan Doku dosyası: Eski vali Sonel'in '300 kilo uyuşturucu' ve '400 milyon TL' görüşmesi dosyada

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına Tuncay Sonel ile tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmalarının girdiğini açıkladı. Çimen, yazışmalarda “300 kilo eroin” ve “400 milyonluk gayrimenkul” ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/7052 sayılı soruşturma dosyasına ilişkin açıklamalarda bulunan Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma kapsamında tespit edildiğini belirttiği WhatsApp yazışmalarının içeriğini paylaştı.

Çimen, yazışmaların dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasında gerçekleştiğini belirtti.

Yazışmalarda 300 kilo eroin ve 400 milyonluk gayrimenkul ifadesi

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasındaki yazışmalara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7052 sayılı soruşturma dosyasında; 'Turgay Kılıç' kod adını kullanan Tuncay Sonel ile siber çete üyesi tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasındaki WhatsApp yazışmaları tespit edilmiştir.”

Çimen, incelemelerde yer aldığı belirtilen yazışmaların içeriğini de şöyle aktardı:

“Yapılan incelemelerde şüpheli Gökhan Ertok’un, ‘Sayın valim bir cinayet var; 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul... Hükümet kanadından ucu dokunacak kimse yok’ dediği, Tuncay Sonel’in ise, ‘Yarın gereğini yaparım kardaş’ şeklinde yanıt verdiği belirlenmiştir.”

Çimen’in aktardığına göre görüşme bununla sınırlı kalmadı. Ertok’un devam eden yazışmalarda çeşitli iddialar ve yaşadığı sorunlara ilişkin ifadeler kullandığı belirtildi.

Görüşmenin devamında Mamak’taki silahlı çatışma ifadesi

Ali Çimen, açıklamasında görüşmenin devamında Gökhan Ertok’un kullandığı ifadeleri de aktardı:

“Görüşmenin devamında Gökhan Ertok’un ‘F... Başkan yurt dışında, yerine bakan kadronun neye baktığı belli değil. Teşkilattan korumaya gönderdiler. Bu işin üzerine gidince 40 gün oldu, size arz etmek istemedim ama çok zor durumda bıraktılar sayın valim. Geçen gün Mamak’ta silahlı çatışmaya kadar girdim’ ifadelerini kullandığı, Tuncay Sonel’in ise tekrar ‘Gereğini yaparız kardaş’ yanıtını verdiği tespit edilmiştir.”

Çimen, söz konusu görüşmenin o dönemde Ordu Valisi olarak görev yapan Tuncay Sonel ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli bir polis arasında gerçekleştiğini belirterek, görüşmenin taraflarca reddedilmediğini söyledi.

Avukat Çimen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu mezkur görüşme o sırada Ordu Valisi olan bir kişiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli bir polis arasında gerçeklemiş ve taraflarca da reddedilmemiş WhatsApp görüşmesidir.”

Görüşmenin ardından uyuşturucu ile yakalandığı iddiası

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, açıklamasının devamında Gökhan Ertok’un söz konusu görüşmenin ardından uyuşturucu maddelerle yakalandığını ve yargılama sonucunda mahkum edildiğini belirtti.

Çimen, bu bölüme ilişkin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Gökhan Ertok bu görüşmeyi takip eden hafta da uyuşturucu maddeler ile yakalanmış ve yapılan yargılama sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’tan mahkum edilmiştir”

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturma devam ederken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasına girdiği belirtilen söz konusu yazışmalar da soruşturma kapsamında gündeme geldi.