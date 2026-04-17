Gülistan Doku olayı: Hastane kayıtlarının silinmesi üzerine soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku'yla ilgili yapılan iş ve işlemlerde kayıtların silinmesinin ortaya çıkmasının ardından hastane hakkında soruşturma başlattı. Doku'nun hastaneye giriş yaptığına ilişkin verilerin savcılık tarafından "kesinlikle silinmiş" notuyla dosyaya eklendiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Gülistan Doku olayı, Türkiye’nin en çok konuşulan kayıp vakalarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku, 5 Ocak 2020’de yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, yapılan arama çalışmalarına rağmen kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

13 gözaltı

"6 yıldır kayıp" denilen ancak karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması için başlatılan yeni süreçte, yargı makamları dosyayı yeniden raflardan indirdi.

Alınan son dakika bilgilerine göre savcılık talimatıyla, aralarında Tunceli'nin de bulunduğu toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.