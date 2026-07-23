Gülistan Doku soruşturması: 2 kişi daha gözaltına alındı

Dersim'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital inceleme sonucunda yeni delillere ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

15 şüpheli gözaltına alındı

21 Temmuz'da Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Dersim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'de kaybolan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, Nisan 2026'da ortaya çıkan yeni delillerle resmi olarak "organize cinayet" soruşturmasına dönüşmüştü.

Oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelenmiş, yeni görüntüler dosyaya eklenmişti.

Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

10 şüpheli cezaevinde

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Eski vali ve başhekim tutuklandı

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanmıştı.

Vali Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanmıştı.

En son gelişme olarak 21 Temmuz'da Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Dersim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alınmıştı.