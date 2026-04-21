Gülistan Doku soruşturması: 6 soruda tüm bilinenler

Tunceli'de altı yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun başına ne geldiğine dair sır perdesi aralanıyor.

Olayla ilgili, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil çok sayıda kişi gözaltında ya da tutuklu. Doku'nun ailesi altı yılın ardından adaletin sağlanacağından umutlu.

DW Türkçe, Gülistan Doku'nun kayboluşu ve soruşturmada gelinen aşamayı altı soruda özetledi.

Gülistan Doku olayı nedir?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ailesi ertesi gün İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kameralarda yapılan incelemelerde Doku'nun bir minibüse bindiği görülmüş, ancak nerede indiği tespit edilememişti.

Soruşturmada neden ilerleme sağlanamadı?

Gülistan Doku kaybolduktan sonra Munzur Çayı ile telefonunun en son sinyal verdiği Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapıldı. Ancak göldeki suyun boşaltılmasına rağmen Gülistan'ın izine rastlanmadı.

Gülistan'ın en son görüştüğü kişi olan eski erkek arkadaşı Zeinal A., olaydan iki sene sonra 2022'de Antalya'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Dosyanın diğer şüphelisi Zeinal A.'nın polis memuru olan üvey babası Engin Y. ise Gülistan Doku'nun kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak son altı senede soruşturmada bunun ötesinde bir ilerleme kaydedilmedi. Doku'nun dosyasını inceleyen hukukçulara göre, bunun sebebi olayın "intihar" olarak ele alınmasıydı.

Peki ne değişti?

2024'te Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Başsavcı Ebru Cansu dosyayı yeniden ele aldı.

Basında yer alan haberlere göre bu yılın başlarında bir gizli tanık valinin oğlu aleyhine ifade verdi ve soruşturma bu gelişme üzerine ilerledi; gizli tanığın, valinin oğlunu Gülistan Doku'ya tecavüz ve silahla vurarak öldürmekle suçladığı yazıldı.

Bu gelişme sonrası çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı veren savcılığın talimatı doğrultusunda 13 Nisan 2026'da yedi ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şubat 2026'da göreve gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini" söyledi. Doku'nun kaybolduğu tarihte bakanlık koltuğunda Süleyman Soylu oturuyordu. Onun ardından ise bu göreve Ali Yerlikaya atanmıştı.

Son operasyonda kimler yakalandı?

Son operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında başta dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel bulunuyor. Vali Sonel, Doku'nun kaybolmasından 5 ay sonra Tunceli'deki görevinden alınmıştı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Engin Y., Cemile Y., Uğurcan A., Erdoğan E., Gökhan E., Savaş G., Süleyman Ö., Celal A., Nurşen A., Şükrü E. ve Çağdaş Ö. olduğu açıklandı.

Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal A., Zeinal A.'nın annesi Cemile Y., polislik mesleğinden ihraç edilen üvey babası Engin Y., ABD'de bulunan firari şüpheli Umut A.'nın babası Celal A., annesi Nurşen A. "suç delillerini gizleme ve yok etme" şüphesiyle tutuklanırken, şüpheli Ferhat G. ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya karşı "yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

Tunceli İl Özel İdaresi'nin eski personeli Erdoğan E. de "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. E.'nin Gülistan Doku'yla temas kuran son kişi olduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve görevde olduğu sırada valinin korumalığını yapan Şükrü E. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul Sonel "cinsel saldırı" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu teknik görevliler Savaş G. ve Süleyman Ö. ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Olay sonrası üniversitenin kamera kayıtlarının silindiği iddia edilmişti.

Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Ö. gözaltına alındıktan sonra pazartesi günü tutuklandı. Doktor Ö., hastane kayıtlarının silinmesiyle suçlanıyor.

Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Vali Tuncay Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekle" suçlanan Sonel hakkında ayrıca İçişleri Bakanlığınca da bir soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler sorgularında ne söyledi?

Doku'nun erkek arkadaşı olduğu söylenen Zeinal A.'ya, "Gülistan'ın A.'nın kendisinden ve polis olan üvey babası Engin Y.'den yardım istediği" iddiası soruldu. Polis karakolundaki sorgusunda A., Doku'nun kendisine "bu konuyla ilgili bir şey anlatmadığını" savundu.

Ailesinin de bulunduğu evine gelen Doku'yla "hal hatır sorduklarını" iddia eden Zeinal A., Doku'yu "yağmurlu havadan dolayı" yurda bırakmak istediğini fakat kadının bunu reddettiğini söyledi. "Bir süre arkasından giderek arabayla Doku'yu takip ettiğini fakat araba çamura saplandığı ve polis tarafından durdurulduğu için ısrarından vazgeçtiğini" belirtti.

Jandarma ise "baş şüpheli" olarak öne çıkan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'e, gizli tanık beyanına dayanarak, "Gülistan Doku'nun tecavüze uğradığı ve öldürüldüğü" yönündeki iddiaları sordu.

Sonel, "Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur" diyerek iddiaları reddetti. Gülistan Doku'nun en son görüldüğü yol civarında kendisinin de bulunduğuna ilişkin baz kayıtları sorulduğunda ise Sonel, "Üzerinden çok zaman geçtiği için hiçbir şey hatırlamadığını" söyledi.

Doku ailesi ne diyor?

Gülistan Doku'nun ailesi son altı yılda adalet mücadelesinden vazgeçmedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da görüşen baba Halit Doku ve anne Bedriye Doku, Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi de yapmıştı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, son gelişmeleri Savcı Cansu'ya teşekkür ederek değerlendirdi: "Yani bu demek oluyor ki, oğlu ile Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık."

Gülistan Doku'nun başına tam olarak ne geldiği ve ona olanlardan kimin sorumlu olduğu henüz tam bilinmiyor.