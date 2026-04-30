Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Doku ailesinden DNA ve doku örneği alınacak.

Tunceli'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve baba Halit Doku’nun mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına karar verildi.

Ancak daha sonra ifadeler yerine aileden DNA ve doku örneği alınmasına karar verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre aile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde Olay Yeri ve İnceleme Bürosu'na geçti.

Vali hakkındaki soruşturma Erzurum'da yürütülüyor

Yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.