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Gülistan Doku soruşturması: Bir şüpheli daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden bir şahıs daha bu gün tutuklandı. 6 şüphelinin Erzurum Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturması: Bir şüpheli daha tutuklandı
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Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3’ü dün Erzurum Adliyesine getirilmiş ve bunlardan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu günde adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden birisi daha mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüpheliyle ilgili işlemler devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

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