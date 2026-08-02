Gülistan Doku soruşturması: Biri dönemin asayiş şube müdürü 13 kişi tutuklandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gülistan Doku davasının dördüncü dalga operasyonunda, haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreç tamamlandı. Son tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'ye çıktı.

Şu an Nevşehir'de Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunuyordu

Halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Gülistan Doku ile ilgili olayların meydana geldiği yıllarda Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan, Erzurum Adliyesi'ndeki adli işlemleri sonunda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.



29 Temmuz 2026 günü itibariyle gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüpheliler hakkındaki adli işlemlerle sonunda; 19 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.