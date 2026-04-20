Gülistan Doku soruşturması: Dönemin Başhekimi tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada firari şüpheli Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreç başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirdi.

Eski başhekim tutuklandı

Diğer yandan Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Özdemir tutuklandı.

Gözaltına alınan isimlerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ise Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürüyor.