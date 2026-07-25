Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı

ANKARA

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada dönemin valisi Tuncay Sonel'in ardından eşi Handan Sonel de tutuklandı.

Tutuklama kararında; Gülistan Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği saatlere yakın bir zamanda vali konutundaki personele “Hemen çıkın” denildiğine ilişkin tanık anlatımı, kayıp olayından sonra Mustafa Türkay Sonel’in günlerce odasından çıkmadığı iddiası, odadan çıkarılarak attırıldığı belirtilen dört koli, önceki aramada bulunmayıp sonraki aramada ele geçirilen telefon, tablet, hard disk ve harici bellekler ile ruhsatsız olduğu belirtilen tabanca dikkate alındı.

Hükümlü tanık Turan Güler’in, cesedin yok edilmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verildiği yönündeki ağır suçlamasını reddeden Sonel, kritik sorulara “Bilmiyorum”, “Hatırlamıyorum” ve “Tanıklar tehdit edilmiş olabilir” şeklinde karşılık verdi. Hâkimlik ise tanık beyanları, arama bulguları ve devam eden dijital incelemeler kapsamında kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığını belirterek adli kontrolü yetersiz buldu.