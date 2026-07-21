Gülistan Doku soruşturması | Eski Tunceli Valisi Sonel’in eşi dahil 15 gözaltı
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen adli süreç çerçevesinde ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Operasyonun, soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturmaya ilişkin adli işlemler sürüyor.