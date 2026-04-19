Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Sonel'in işlemleri sürüyor

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “yağma”, “suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme” ile “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında Elazığ’da gözaltına alınan dönemin Valisi Tuncay Sonel’in işlemleri Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’nde, Bursa’da gözaltına alınan Başhekim Çağdaş Özdemir’in işlemleri ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.

Tüm görevlilerin tanık olarak dinlenmesi talebi

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada adı geçen, arama çalışmalarına katılan veya talimat veren tüm görevlilerin tanık olarak dinlenmesini talep edeceklerini belirtti. Bu adımın, olayın aydınlatılmasına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarına ilişkin soruşturma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu ildeki cumhuriyet başsavcılığına ait olduğundan, Tuncay Sonel hakkındaki işlemler Erzurum’da yürütülüyor.