Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Altı yıl sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli 14 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Sonel hakkında TCK 281/1-2 kapsamında işlem yapılması için dosyayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Soruşturma kapsamında, iddialar tüm yönleriyle incelenecek.

Gereğin yapılması için yazı yazıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Valiler hakkında kişisel suçlarda soruşturmaların ilgili bölge başsavcılığınca, görev suçlarında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisiyle yürütüldüğü belirtildi.

Tuncay Sonel açığa alındı, hakkında gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açığa alındığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde Sonel hakkında gözaltı kararı da çıkarıldı.

Gökhan Ertok dün tutuklandı

Soruşturmada 16 Nisan'da Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmiş, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Ertok’un, Doku’nun SIM kartına müdahale eden kişi olarak ifade edildiği ve ifadesinde dönemin valisini ve koruma müdürünü işaret etmişti.