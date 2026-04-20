Gülistan Doku soruşturması: Firari isim Umut Altaş için kırmızı bülten kararı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

10 şüpheli tutuklandı, eski vali gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Valinin koruma polisi Şükrü Eroğlu ve SIM kart verilerini sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok yer alıyor.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel "suç delillerini yok etme" şüphesiyle Erzurum'da gözaltına alınırken, dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor. ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.