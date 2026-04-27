  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gülistan Doku soruşturması | Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takip Et

Gülistan Doku soruşturması | Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gülistan Doku soruşturması | Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takip Et

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

