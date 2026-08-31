Gülistan Doku soruşturması: Gürkan Gürdal hakkında tutuklama kararı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında uygulanan adli kontrol kararlarına itirazda bulundu.
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Başsavcılığın ayrıca aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz ettiği bildirildi.
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