Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, iş insanı Mehmet A. ve eski köy korucusu Yılmaz A. adliyeye sevk edildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonuna ilişkin gelişmeler sürüyor.
Doku soruşturması kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, iş insanı Mehmet A. ve eski köy korucusu Yılmaz A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği sırada Gülistan Doku’nun ailesi tepki gösterdi. Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku “katiller” diye bağırdı.