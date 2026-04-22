Gülistan Doku soruşturması: Vali Sonel’in eşi için de gözaltı talebi

2020'de kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Tunceli Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki soruşturmanın 6 yıl sonra genişletilmesiyle dönemin valisi Tuncay Sonel, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gözaltı ve tutuklama talebiyle başvuruda bulunuldu.

Başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığını vurgu yapıldığı öğrenildi.