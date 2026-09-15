Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüpheliye 7 ilde eş zamanlı operasyon

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun kaybolmasına ilişkin yıllar sonra görülen davalarda yeni bir süreç başlarken, daha önceki yargılamalar yeniden ele alındı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla yeni operasyonlar düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında emekli ve halen görevde bulunan emniyet mensuplarının da yer aldığı 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Doku'nun cep telefonundan son sinyalin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinden alındığı belirlendi. Bölgede uzun süre arama çalışmaları yapılmasına rağmen Doku'ya ulaşılamadı.

Soruşturmanın ilk yıllarında Doku'nun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak ailesi bu ihtimali hiçbir zaman kabul etmedi ve olayın aydınlatılması için yıllarca mücadele etti. Kamera kayıtlarında Doku'nun kaybolduğu gün bir minibüse bindiği tespit edilirken, minibüsten nerede indiği kesin olarak belirlenemedi. Ayrıca bazı kamera kayıtlarının yetersiz veya kullanılamaz durumda olması soruşturmadaki önemli soru işaretlerinden biri oldu.

Kayıp soruşturması cinayet dosyasına dönüştü

Dosyada Doku'nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov başta olmak üzere çok sayıda kişinin adı soruşturma kapsamında gündeme geldi. 2024'te Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ebru Cansu'nun atanmasının ardından dosya yeniden ele alındı. JASAT tarafından yüzlerce saatlik kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelendi. Bu çalışmaların ardından soruşturma, kayıp dosyasından cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

2026 yılında soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Nisan ayında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler hakkında "kasten öldürme" ve delillerin gizlenmesi veya yok edilmesi gibi suçlamalar yöneltildi ve bazı şüpheliler tutuklandı. Ancak soruşturma kapsamında dile getirilen suçlamalar ve iddiaların tamamının yargı kararıyla kesinleşmiş gerçekler olmadığı vurgulanıyor.

FBI ifadesi dosyaya girdi

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiası da dosyaya girdi. Temmuz 2026'da farklı illerde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in yanı sıra doktorlar, hastane çalışanları ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bir bilişim şirketinin sahibi de yer aldı. Savcılık, Doku'nun hastanede muayene ve tedavi gördüğüne ilişkin bazı kayıtların kasıtlı olarak silinmiş olabileceği iddiasını soruşturdu.

Eylül 2026'da ise soruşturmanın firari şüphelilerinden Umut Altaş'ın ABD'de FBI tarafından alınan ifadesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Türkiye'nin adli yardımlaşma talebi kapsamında alınan ifadede Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü ileri sürdü. Bu anlatım soruşturma dosyasındaki bir şüpheli beyanı niteliğinde olup, olayın kesin olarak böyle gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Gülistan Doku'nun nerede olduğu ve 5 Ocak 2020'de kendisine tam olarak ne olduğu ise halen soruşturmanın temel sorularını oluşturuyor. Doku'nun ailesi, aradan geçen yıllara rağmen kızlarının akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.