Gülistan Doku soruşturması: 6 şüpheli için tutuklama talebi

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2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlemler için Erzurum Adliyesi'ne gönderildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8’inin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerin yaklaşık 21 saat sürdüğü bildirildi.

7 şüpheli hakimliğe sevk edildi

İfade işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheliden 6’sı tutuklama, 1’i ise adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem yapılmış, 18 kişi gözaltına alınmıştı.