Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ile tutuklu babasının yazışmaları ortaya çıktı: 'Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.

Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla, ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı.

Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı.

Kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

Dönemin valisi ve oğlu ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı.

Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla ‘Delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari Altaş ile tutuklu babası arasındaki yazışmalar ortaya çıktı

Dosya kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ABD’deki Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda baba oğlun birbirlerini suçladığı, hakaret ve tehditlerde bulunduğu görüldü.

Yazışmalar şöyle:

Umut Altaş: Sen öyle kolay sanıyorsun dimi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak heh, Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum.

Celal Altaş: Oldu. Dedim ya ne halin varsa gör. Size daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin.

Umut Altaş: Bugün hesabıma 9 bin dolar gelmezse Savcı Hanımı arar, anlatırım her şeyi.

Celal Altaş: Neyi anlatırsın?

Umut Altaş: Beni Amerika’ya niye yolladığınızı.

Celal Altaş: Niye yollamışız, söyle niye yolladık seni. Senin her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.

Umut Altaş: Hahaha

Celal Altaş: Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.

Umut Altaş: Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya.

Celal Altaş: Şimdi ben gidip bu yazışmayı Savcı Hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol.

Umut Altaş: Ulan

Celal Altaş: Şerefsiz çakal.

Umut Altaş: Senden önce…. Hatta dur. Bekle biraz olduğun yerde kal. Ellerini bağla arkadan bakalım kim kimi aldırıyor. Yüce Celal seni.

Celal Altaş: Sen o işin içindesin değil mi y….

Umut Altaş: Bekle bekle y…. He.

Celal Altaş: Senin de o şerefsizin de Allah belasını versin.

Umut Altaş: Olum kim yer bu numaralarını. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.

Celal Altaş: İnşallah öt her şeyi. Hadi oğlum benim.

Umut Altaş: Ah Celalim ah bir de mağdur, üzgün vicdanlı baba rolüne giriyor. Ulan kendi oğlunu satmışsın, başkasının çocuğuna üzülecek yürek mi var sende.

Celal Altaş: Kime satmışım?

Celal Altıntaş’ın oğlunun yazdıklarının ekran görüntüsünü mesaj olarak yollaması üzerine Umut Altaş: Aynen öyle yolla savcıya.

Yazışmalardan sonra sesli arama yaptıkları ertesi gün de Celal Altaş’ın oğluna ‘Günaydın babam. Seni çok seviyorum’ yazdığı ancak mesajın tek tık olduğu ve ardından yapılan sesli aramalara cevap alınamadığı görülüyor.