Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Tuncey Sonel'in makam araçlarında DNA aranacak
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Araçlarda, Doku'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı belirtildi.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araçta DNA incelemesi yapılacak.
Sabah'ta yer alan habere göre Doku'nun cesedinin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceği iddiası üzerine araçlar Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
Valinin oğlunun aracı da incelemeye alınmıştı
Soruşturma kapsamında, eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kaybolma döneminde kullandığı belirtilen BMW marka araç da daha önce incelenmişti.
Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş'ın, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün bu aracı kullandığı öne sürüldü.
Dosyadaki gizli tanık beyanlarında da Doku'nun cesedinin araçla taşınmış olabileceği iddiası yer aldı.
Araç Ankara'ya gönderildi
Mustafa Türkay Sonel'in o dönem kullandığı BMW'nin daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alındığı ve eski plakanın yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.
Satılan aracın yeni sahibine ulaşıldı. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kriminal incelemede somut bir bulguya ulaşılamadığı, bunun üzerine aracın Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na sevk edildiği belirtildi.