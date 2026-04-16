Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

6 yıldır süren soruşturmanın seyri yeni gizli tanık ifadeleri ve JASAT'ın özel araştırmasıyla değişti. "Kayıp kız" dosyası, "cinayet ve örbast" şüphesine dönüştü. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yeniden açıldı.

2020'den beri devam etmekte olan soruşturmada, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor. Gülistan'ın son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer de şüpheliler arasında.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, ⁠Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında Gülistan Doku'nun SIM kartına müdahale ettiği öne sürülen kişi ile Munzur Üniversitesi kamera sistemi sorumluları da bulunuyor.

İki şüpheli tutuklandı

Soruşturmada polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor.

Dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kimler gözaltına alınmıştı

1- Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

2- Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3- Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

4- Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

5- Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

7.⁠ ⁠Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠Celal Altaş: Tunceli

11.⁠ ⁠Nurşen Arıkan: Tunceli

12.Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması)