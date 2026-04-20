Gülistan Doku soruşturmasında tek cümlelik isimsiz not!

5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve yıllardır bedeni bulunamayan

Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baro Başkanı Avukat Kenan Çetinher'in kapısının önüne bırakılan notta "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İsimsiz not 2022 yılında bırakılmıştı ama dosyaya alınmamıştı

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından dönemin Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in il merkezinde bulunan evine 26 Ocak 2022 tarihinde akşam 17:00 sularında bir not bırakıldı. Baro Başkanı Çetin, notu dönemin savcılarına iletti ancak not dosyaya dahil edilmemişti. İsimsiz notun soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

'Gülistan Doku'nun valinin oğlu ile ilişkisi vardı'

Sabah'tan Ercan Topaç'ın haberine göre kapıya bırakılan notta "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.