Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga: 11 kişinin yakalanması için operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
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Gülistan Doku soruşturmasında 6'ıncı dalga operasyon başlatıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.