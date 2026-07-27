Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga operasyon: 18 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara lişkin gelişmeler sürüyor.

Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel önceki günlerde tutuklanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldığı ve 18 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 27, 2026

Gülistan Doku soruşturmasında neler oldu?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö., hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 12 kişi daha gözaltına alınmıştı. Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S. ile E.Y. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı.