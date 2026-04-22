Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kimdir?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu yürütüyor.

Cansu, göreve geldikten sonra Gülistan Doku soruşturması için özel bir birim kurdu ve soruşturmayı derinleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili açıklamalarında "Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok iyi çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı" dedi.

Gülistan Doku'nun aile üyeleri ve Doku ailesinin avukatı Ali Çimen de gözaltı ve tutuklamaların ardından sık sık Cansu'ya teşekkür etti.

Peki kamuoyunun dikkatle izlediği Ebru Cansu kimdir?

Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'yu 16 Eylül 2024'te ziyaretinde çekilen fotoğraf

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre Cansu, 2022 yılında İzmir'de yayın yapan Oluşum Haber gazetesine yaptığı açıklamada 1976 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğduğunu söyledi.

İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde, lise öğrenimini ise Özel Antalya Koleji'nde tamamladığını belirtti.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, 13 yıl avukatlık yaptığını aktardı.

O söyleşide evli olduğunu ve o dönem 12 yaşında olan bir kızı bulunduğunu da ekledi.

Cansu, savcılık kariyerine İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) internet sitesindeki listelere göre 17 Haziran 2020'de, İstanbul'dan Denizli Çameli Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Bundan yaklaşık iki yıl sonra bu kez Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

13 Haziran 2024'te ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ataması yapıldı.

HSK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cansu, 2025 Aralık döneminde birinci sınıf hakim ve savcılar listesinde yer aldı.

Cansu göreve başlarken, "Adaletin doğru ve zamanında tecellisi ve hukukun üstünlüğü için canla başla çalışacağız. Tunceli'ye atanan ikinci kadın başsavcı olmaktan gururluyum" açıklamasını yaptı.

Cansu, Tunceli'ye gittiğinde valilik makamında Bülent Tekbıyıkoğlu oturuyordu.

İçişleri Bakanlığı Mayıs 2025'te, Tekbıyıkoğlu'nu görevinden alarak bakanlık emrine çekecekti.