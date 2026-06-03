Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, ABD'den Türkiye'ye iade edilecek

ABD, Gülistan Doku soruşturmasının en kritik ismi olan Umut Altaş'ın iltica talebini reddederek Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'nin başvurusu üzerine İnterpol tarafından çıkarılan 'kırmızı bülten'le aranırken ABD'de yakalanan Umut Altaş, ABD'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gönderilecek.

Soruşturmanın kilit ismi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ''Gülistan Doku soruşturmasında olayı çözecek kişi'' dediği Umut Altaş'ın, Türkiye'ye getirilmesinin ardından alınacak ifadesinde çok kritik bilgiler vermesi bekleniyor.

Ses kaydı ortaya çıktı

Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın karakolda yaptığı telefon konuşmasının ses kaydı ortaya çıktı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti. ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.

"Katili ellerinize bırakacağım"

Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.