Gülistan Doku’nun arkadaşı Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin savcılığa başvuracak

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşanırken, Doku’nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz’ın ailesinden dikkat çeken bir adım geldi. Aile, son süreçte ortaya çıkan gelişmelerin mevcut şüpheleri artırdığını belirterek hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunan Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Aileden başsavcılığa dilekçe ve basın açıklaması kararı

Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunulacağı, 14.30’da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.