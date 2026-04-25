Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşmak için JAK ve JASAT ekiplerinden geniş çaplı arama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı.

Kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14 ve 17 Nisan’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.

Dönemin valisi ve oğlu ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., ‘Delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Gizli tanığın beyanında Gülistan’ın öldürüldüğü belirtildi

Soruşturma devam ederken, jandarmaya başvuran gizli tanık Şubat, 10 Ocak 2025’te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku’nun kaybolduğu gün öğle saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü'nden, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü öne sürdü.

Gizli tanık, Gülistan’ın burada araç içerisinde bir silahla başından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Tanık, olayın ardından Doku’nun aynı bölgede gömülmek istendiğini ancak daha sonra cesedin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde, mezarlığın da bulunduğu türbenin yanındaki büyük bir ağacın altına gömüldüğünü ileri sürdü. Tanık beyanında ayrıca cesedin yaklaşık 1-2 yıl önce yerinin değiştirilerek Pertek’te başka bir köye taşındığını da iddia etti.

Gizli tanığın ifadesinin ardından Başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ve yer altı görüntüleme operatörü tarafından 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldı.

Ardından hazırlanan raporda, koordinatları belirlenen bölgede yaklaşık 2 saat süren tarama çalışması gerçekleştirildiği, yapılan incelemelerde cihazın uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu boşluğun; yaklaşık 1,60-1,70 metre uzunluğunda, 70-80 santimetre genişliğinde ve yaklaşık 80 santimetre derinliğinde olduğu, mezar görüntüsüne benzediği kaydedildi.

Raporda ayrıca tespit edilen boşluğa bir kişinin gömülmüş olabileceği, daha sonra da çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Bu sürenin yaklaşık 1 ila 2 yıl arasında olabileceği belirtilirken, raporda boşlukta cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir eşya ile silahın da gömülmüş olabileceği, bölgede oluşan oksitlenmenin de bu durumu desteklediği kaydedildi.

Çalışmanın ardından da başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ekiplerinin katılımıyla geçen yıl yer altı görüntüleme cihazlarıyla 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Gülistan Doku’ya ait herhangi bulguya ulaşılamadı.

Daraltılmış baz çalışmasıyla şüphelilerin izi sürüldü

Dosyadaki baz raporundaki teknik verilere göre; Gülistan’ın kaybolmasından önce 27 Aralık 2019’da Gülistan Doku’nun telefonu ile dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın telefonları Gençlik Merkezi civarında aynı anda sinyal verdi. Bu durum, şüphelilerin Gülistan'la olaydan önce de görüştüğünü gösterdi. Ayrıca Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, Erdoğan Elaldı ve Şükrü Eroğlu’nun telefonlarının aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi. ABD’ye kaçan şüpheli Umut Altaş’ın telefonunun Gülistan’ın son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde saat 19.28’den 21.36’ya kadar sabitlendiği, saat 22.08’den itibaren de valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma Şükrü Eroğlu’nun da aynı bölgeye gelerek Umut Altaş ile buluştukları, baz istasyonu verileriyle kesinleşti.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi.

JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yaptığı öğrenildi.

Günün erken saatlerinde araziye çıkan ekiplerin bir bölümü, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Diğer ekipler ise bölgedeki mağaralara halatlarla girip, el feneri ve tepe lambalarıyla iç kısımlarda arama yapıyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, ‘insan kalıntılarını tespit edebilen’ olarak da bilinen kadavra köpekleri de görev yapıyor. Labrador ırkından seçilen bu köpeğin, gelişmiş koku alma yetenekleri ve özel eğitimleri sayesinde yıllar önce kalmış insan kalıntılarını dahi tespit edebileceği belirtilirken, arama çalışmalarının elde edilecek bulgular doğrultusunda farklı noktalarda da sürdürülebileceği, çalışmaların 1 ay sürebileceği öğrenildi.