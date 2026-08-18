Güllü davasında kritik gelişme: İddianame kabul edildi

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Türkiye gündeminde uzun süre yer alan şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim’de yapılacağı bildirildi.

Geride bıkratığımız Eylül ayında yaşanan ve ilk başlarda "kaza" veya "intihar" şüpheleriyle ele alınan olay, cinayet büro ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma sonucunda bambaşka bir boyuta taşınmıştı. İddianamenin bir numaralı sanığı, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter. Savcılık makamı, Gülter'in annesini tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Kamera ve ses kayıtları incelendi

İddianamedeki detaylar ise kan dondurucu nitelikte. Olay gecesine ait kamera ve ses kayıtlarını mercek altına alan savcılık, düşme anı öncesinde kayıtlara yansıyan tartışmalara ve üç ayrı çarpma sesine dikkat çekiyor. Savcılığın tespitine göre; kızı Gülter, yaşanan arbedenin ardından annesi Güllü'yü kalça altından iki eliyle kavrayarak ve ayaklarını yerden keserek açık olan pencereden aşağı attı.

Tanığa 4 yıla kadar hapis istemi

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise yalan tanıklık suçlaması. Olay gecesi evde bulunan ve ilk ifadesinde Güllü'nün "roman havası oynarken" kazara pencereden düştüğünü iddia eden Sultan Nur Ulu, çelişkili beyanları nedeniyle ikinci iddianamenin hedefi oldu. İfadelerini değiştirerek düşme anını görmediğini belirten Ulu'nun, "işlemediğim bir suçun bedelini ödemek istemiyorum" şeklindeki telefon görüşmeleri de dosyaya eklendi. Savcılık, Sultan Nur Ulu hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Uzun süredir tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı ve Türkiye'nin yakından takip edeceği ilk duruşma, 1 Ekim 2026 tarihinde Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.