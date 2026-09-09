Güllü dosyasında adı geçen Seyhan Soylu tutuklandı

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Kamuoyunda “Sisi” lakabıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatlarından itiraz açıklaması

Birgün'ün haberine göre, Soylu'nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan yaptıkları yazılı açıklamada, tutuklama tedbirine karşı yasal itiraz haklarını kullanacaklarını bildirdi. Açıklamada, tutuklama kararının bir mahkûmiyet anlamı taşımadığı ve hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı.

Soylu'nun ismi, şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamededeki ses kayıtlarında yer almıştı. İddianamede, Soylu ile Gülter arasındaki konuşmalarda albüm yapımı ve gelir beklentisine dair ifadelerin bulunduğu kaydedilmişti.