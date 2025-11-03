  1. Ekonomim
Güllü hakkında şiddet iddiaları: İki kez KADES üzerinden yardım istemiş

Ünlü sanatçı Güllü’nün vefatıyla birlikte ortaya atılan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Şarkıcı Güllü’nün şiddet gördüğü iddiaları gündeme geldi ve İçişleri Bakanlığı, şarkıcının daha önce iki kez KADES’e başvurduğunu doğruladı

Güllü hakkında şiddet iddiaları: İki kez KADES üzerinden yardım istemiş
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sanatçının hayatının son döneminde şiddet gördüğüne dair iddialar gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı kaynakları, Güllü’nün geçmişte iki kez Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım talebinde bulunduğunu doğruladı.

İki kez yardım istemiş, ancak şikayetçi olmamış

Yalova’da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, programcı Sevilay Yılman, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü ve KADES üzerinden yardım talep ettiğini iddia etmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, ünlü şarkıcının çağrısı üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te gerçekleşti ve iki kez KADES’e başvurdu. Olay yerine ekipler gelmiş olsa da Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçmişti.

